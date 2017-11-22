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Снегопад стал причиной ограничения движения на трассе «Енисей»
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    Снегопад стал причиной ограничения движения на трассе «Енисей»

    8:51  22 Ноября 2017
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    Снегопад стал причиной ограничения движения на трассе «Енисей»

    Красноярск, 22 ноября. В региональном управлении МЧС в связи с сильным снегопадом в Красноярском крае ограничили движения по трассе «Енисей».

    Как сообщает URA.RU, со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства, на трассе Р-257 запрещено движения не всего транспорта, а только автобусов и одноосных грузовых автомобилей.

    При этом автобусам запрещено проезжать участок «Енисея» с 15 по 125 километр, а грузовикам – с 85 по 125 километр. 

    Кроме того, в МЧС напомнили, что на трассе расположено пять стационарных пунктов обогрева и питания, а также организована работа одного мобильного пункта обогрева.

    Автор: Константин Терехов
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    #красноярск #снегопад #мчс рф
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