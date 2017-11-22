Новая разновидность въездной визы появилась в России

Москва, 22 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении нового типа визы в РФ. Документ был опубликован на сайте правительства.

Визу на временное проживание будут предоставлять иностранному гражданину на срок до четырех месяцев. Оформлением этой визы будет заниматься дипломатическое представительство или консульское учреждение, если МВД готово выдать иностранцу разрешение на временное проживание в нашей стране.

Отмечается, что виза будет однократной.

Изменение внесли согласно федеральному закону от седьмого июня. В частности, в нем прописаны новые правила для иностранных граждан, получивших временное проживание в РФ.

Теперь вместе с выдачей разрешения на проживание в России будет ставиться специальная виза, выданная для временно проживающего лица, передает «Ридус».

Ранее сообщалось, что Медведев отложил до 2018 года принятие нового налога для нефтяных компаний. Данное решение было принято на совещании в Ханты-Мансийске.