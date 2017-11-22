Террористы ИГ заявили о планах убить сына президента США

Вашингтон, 22 ноября. Террористы из группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) объявили о своих планах убить младшего сына президента США Бэррона Трампа.

Как сообщили в американском «Институте исследования медиа на Ближнем Востоке» (MEMRI), сообщения с призывом убить 11-летнего Бэррона Трампа распространяются по принадлежащим сторонникам группировки каналам в Telegram. Появились они несколько недель назад.

Сторонник ИГ1, который пишет в Telegram под именем «Удар по неверным», опубликовал фотографию школы в Вашингтоне, в которую ходит Бэррон Трамп, с точным указанием места на картах Google, и фотографию мальчика. Сторонник ИГ1 призвал «разобраться с сыном мула Америки», сообщает CBN News.

Ранее ИГ призвало убить папу римского Франциска.

Напомним, как сообщало Ura.ru, вчера президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Трампом. Президенты подтвердили свою приверженность выполнению резолюции СБ ООН по Сирии и поддержке межсирийских переговоров в Женеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.