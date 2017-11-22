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Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки 4 раза обстреляли территорию ЛНР
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки 4 раза обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки 4 раза обстреляли территорию ЛНР

    8:42  22 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки 4 раза обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 22 ноября. В оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили о четырех обстрелах с позиций ВСУ территории ЛНР.

    Киевские силовики при обстрелах применяли стрелковое оружие, гранатометы СПГ, АГС и РПГ, а также вооружение БМП и минометы 82 мм. В течение суток огонь открывался по окрестностям населенных пунктов Красный Лиман и Калиновка.

    В народной милиции ЛНР уточнили, что жертв и пострадавших нет. Урон инфраструктуре Луганской народной республики не нанесен.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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