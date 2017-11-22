Донбасс: ВСУ за сутки 4 раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 22 ноября. В оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили о четырех обстрелах с позиций ВСУ территории ЛНР.

Киевские силовики при обстрелах применяли стрелковое оружие, гранатометы СПГ, АГС и РПГ, а также вооружение БМП и минометы 82 мм. В течение суток огонь открывался по окрестностям населенных пунктов Красный Лиман и Калиновка.

В народной милиции ЛНР уточнили, что жертв и пострадавших нет. Урон инфраструктуре Луганской народной республики не нанесен.

