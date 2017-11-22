Последнюю картину Черчилля продали на аукционе за 473 тыс. долларов

Москва, 22 ноября. На аукционе в Лондоне продали последнюю картину премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля под названием «Пруд с золотыми рыбками». Лот ушел с молотка за 473 тысячи долларов.

Картину, на которой изображены плавающие в зеленоватой воде золотые рыбки, Черчилль написал в 1962 году за три года до смерти. Запечатленный на полотне пруд был для британского политика местом особенным. Водоем находился неподалеку от города Уэстерхэма в графстве Кент, где Черчилль мог уединиться, сообщает канал «Подмосковье 360».

«Пруд с золотыми рыбками» Черчилль подарил своему телохранителю – Эдмунду Марри. Последнее время картина находилась в его семье. Имя нового хозяина полотна не уточняется. Всего за свою жизнь Черчилль написал 544 картины.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.ру», в Лондоне также выставили на аукцион автомобиль одного из участников группы The Beatles Пола Маккартни — Aston Martin DB5 1964 года выпуска.