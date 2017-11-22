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Спецоперация в Тбилиси перешла в активную фазу
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    Спецоперация в Тбилиси перешла в активную фазу

    8:29  22 Ноября 2017
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    Спецоперация в Тбилиси перешла в активную фазу

    Тбилиси, 22 ноября. В районе проведения контртеррористической операции в Тбилиси раздаются звуки стрельбы, спецслужбы пытаются проникнуть в здание, где укрываются подозреваемые, сообщаю грузинские СМИ.

    О проведении контртеррористической операции в грузинской столице стало известно в ночь с 21 на 22 ноября. Об этом сообщила грузинская служба безопасности. Цель операции – задержать двух иностранцев, которых, как писала «Газета.ру» местные службы подозревают в связях с террористическими организациями.

    По последним данным, подозреваемые находятся в здании, заблокированном спецслужбами. Они открыли огонь по спецназу. Сотрудники спецслужб пытаются войти в здание. Жители корпусов, где проходит операция, эвакуированы.

    Автор: Алексей Громов
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    #грузия #тбилиси #контртеррористическая операция
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