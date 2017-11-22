Закон о распродажах хотят принять в России

Москва, 22 ноября. В России назрела необходимость принятия закона о распродажах, который установит права и обязанности предпринимателей и потребителей.

Как сообщает RT, с такой инициативой, в связи с тем, что в России растет популярность глобальных скидочных акций, в том числе «черной пятницы», выступили в Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Однако, как заявил президент АКИТ Алексей Федоров, проведение распродаж до сих пор законодательно никак не регламентировано, что позволяет недобросовестным предпринимателям сначала завышать цены на товары, а затем продавать их со «скидкой».

«Крупным интернет-магазинам с подобными ситуациями бороться достаточно легко, однако маленькие магазины несут большие трудовые и денежные затраты», — пояснил Федоров.

Уже стало известно, что член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Виталий Бахметьев готов поддержать законопроект.

«Нужно создать периоды, когда все продавцы могут устраивать распродажи. Но при этом продавцы должны иметь возможность быстро продать товар вне графика, если истекает срок годности», — в свою очередь пояснил юрист Константин Трапаидзе.

Впрочем, не все поддерживают данное предложение. Скептически высказался об инициативе сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин, который заявил, что вместо отдельного закона нужно принять поправки к уже действующим документам.