Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Снегопад стал причиной ограничения движения на трассе «Енисей»
Спорт
Защитник сборной Венесуэлы может перебраться в Россию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Защитник сборной Венесуэлы может перебраться в Россию

    8:24  22 Ноября 2017
    50

    Защитник сборной Венесуэлы может перебраться в Россию

    Терек, 22 ноября. До зимнего перерыва в российском чемпионате по футболу осталось меньше месяца, и клубы уже находятся в поисках усиления. Невзирая на то что официально зимнее трансферное окно откроется только в январе будущего года, о ряде сделок будет объявлено уже в скором времени. 

    Согласно информации «Известий», одним из первых зимних переходов в РФПЛ может стать переезд в Россию защитника Джона Чансельора из эквадорского «Дельфина».

    Как отмечает источник, сразу два отечественных клуба активно интересуются 25-летним футболистом. По словам собеседника, «Ахмат» и «Анжи» проявляли предметный интерес к Чансельору.

    «Однако интерес со стороны грозненского клуба был достаточно поверхностным. А вот махачкалинцы были куда настойчивее», — уточнил источник.

    Де-факто стороны уже договорились и в ближайшее время должны объявить о переходе Джона в «Анжи». 

    Отмечается, что футболист переедет в Махачкалу бесплатно, поскольку его соглашение с нынешним клубом истекает в конце текущего года.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #рфпл #анжи #ахмат #трансферы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть