Защитник сборной Венесуэлы может перебраться в Россию

Терек, 22 ноября. До зимнего перерыва в российском чемпионате по футболу осталось меньше месяца, и клубы уже находятся в поисках усиления. Невзирая на то что официально зимнее трансферное окно откроется только в январе будущего года, о ряде сделок будет объявлено уже в скором времени.

Согласно информации «Известий», одним из первых зимних переходов в РФПЛ может стать переезд в Россию защитника Джона Чансельора из эквадорского «Дельфина».

Как отмечает источник, сразу два отечественных клуба активно интересуются 25-летним футболистом. По словам собеседника, «Ахмат» и «Анжи» проявляли предметный интерес к Чансельору.

«Однако интерес со стороны грозненского клуба был достаточно поверхностным. А вот махачкалинцы были куда настойчивее», — уточнил источник.

Де-факто стороны уже договорились и в ближайшее время должны объявить о переходе Джона в «Анжи».

Отмечается, что футболист переедет в Махачкалу бесплатно, поскольку его соглашение с нынешним клубом истекает в конце текущего года.