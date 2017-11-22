Симферополь, 22 ноября. Крым полностью восстановил энергетические мощности и даже нарастил их после энергоблокады Киева. Об этом сообщил член комитета по энергетике Госдумы РФ, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

По словам Шеремета, после выведения из строя путем подрыва опор всех четырех украинских ЛЭП в 2015 году, энергетика Крыма не только полностью восстановилась, но и нарастила мощности.

«За эти два года мы можем с уверенностью сказать, что энергетическая мощность, которая у нас существует на сегодняшний день, превышает тот уровень, который был до обесточивания полуострова. Мы успешно прошли этот непростой период и с честью встречаем вторую годовщину так называемой энергоблокады, которую в результате диверсии осуществил Киев», — приводит слова Шеремета РИА Новости.

Депутат также отметил, что энергетическое развитие Крыма продолжается. Так, в настоящее время ведется работа над двумя масштабными проектами по строительству теплоэлектростанций.

Напомним, после обрыва украинского энергоснабжения полуострова с российской стороны был поэтапно запущен энергомост мощностью 800 МВт из Краснодарского края. По энергоблокаде было возбуждено уголовное дело по факту диверсии, в которой заочно обвинили основателя добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленура Ислямова.

Ране крымские власти заявили, что рано или поздно организаторы энергетической блокады полуострова в 2015 году будут наказаны.