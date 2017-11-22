«Рутениевый дождь, ветер северный»: в Сети шутят после радиационного выброса на Урале
Уфа, 22 ноября. Пользователи Сети активно обсуждают рутениевый дождь, который прошел в Башкирии. Некоторые даже сочиняют стихи и шутят про пользу и вред радиации.
Напомним, атмосферные осадки с высоким содержанием рутения-106 были зарегистрированы в Уфе в конце сентября. В настоящее время источник загрязнения научным сотрудникам неизвестен.
Один из пользователей написал: «Безопасный рутениевый дождь. Имеет целебные депилляционные свойства», сообщает «URA.RU».
Другие участники дискуссии принялись за лирику: «А дождь осенний, как и дождь весенний, Нам приносит изотоп рутений».
Еще один пользователь написал: «Рутениевый дождь, ветер северный».
Как сообщала «Газета.Ru», Росгидромет разместил на своем официальном сайте бюллетень о радиационной обстановке в России в сентябре текущего года.
В Челябинской области эксперты зафиксировали «экстремально высокую» и «высокую» концентрацию рутения-106 в стокилометровой зоне ПО «Маяк».