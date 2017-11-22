МИД РФ напомнил Франции о дипломатическом иммунитете сенатора Керимова

Москва, 22 ноября. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили коллегам из Франции о дипломатическом иммунитете задержанного в Ницце сенатора Керимова.

«Сенатор — официальное должностное лицо, член Совета Федерации и, соответственно, обладает дипломатическим паспортом и иммунитетом, поэтому не может быть задержан на территории третьих стран», — цитирует МИД Первый канал.

Как напоминает «Газета.ru», члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов. Российские дипломаты добиваются его освобождения.

По словам главы комитета верхней палаты парламента РФ Константина Косачева, и в Москве, и в Париже предпринимаются все шаги, чтобы добиться скорейшего освобождения российского парламентария.