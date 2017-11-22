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Глава РФБ поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Кубка мира-2019
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    Глава РФБ поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Кубка мира-2019

    7:47  22 Ноября 2017
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    Глава РФБ поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Кубка мира-2019

    Москва, 22 ноября. В ближайшие дни сборная России по баскетболу проведет отборочные матчи Кубка мира-2019. Соперниками российских баскетболистов станут команды Боснии и Герцеговины и Бельгии. Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от предстоящих встреч. 

    По словам президента РФБ, ожидания самые позитивные, невзирая на сложный график, который также предусматривает игры в Евролиге и Еврокубке.

    «Химки» и ЦСКА отпустили своих игроков в сборную. Поэтому даже в отсутствие Шведа, Воронцевича, Курбанова и Мозгова у нас очень боеспособный состав», — подчеркнул он. 

    Кириленко также отметил, что это отличный шанс для других баскетболистов показать себя с лучшей стороны и заслужить вызов в национальную команду, пишут «Известия».

    Как ранее писала «Газета.Ru», тренер сборной Сергей Базаревич прокомментировал отсутствие в составе защитника Алексея Шведа.

    Автор: Дана Балан
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    #баскетбол #кириленко #хряпа #швед #моня
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