ГАЗ начал выпуск рам для внедорожников Mitsubishi Pajero Sport

Москва, 22 ноября. «Группа ГАЗ» начала выпуск рам двух видов для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport – как для машин с автоматической коробкой передач, так и для работающих на механике.

Помимо самого производства, ГАЗ будет производить сварку конструкции и наносить на нее антикоррозийное покрытие, а затем доставлять рамы до завода в Калуге, где выпускаются внедорожники.

Рамы для новой модели внедорожника будут производить на базе ранее запущенной площадки, где изготовляли рамы для предыдущей модели Mitsubishi Pajero Sport. В компании отметили, что для работы над новыми рамами сотрудники прошли дополнительное обучение, сообщает «Российская газета».

Напомним, в конце сентября «Газета.Ру» сообщала о планах компании Mitsubishi возобновить в России выпуск внедорожника Pajero Sport на заводе в Калужской области.