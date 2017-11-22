Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки 4 раза обстреляли территорию ЛНР
Технологии
ГАЗ начал выпуск рам для внедорожников Mitsubishi Pajero Sport
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ГАЗ начал выпуск рам для внедорожников Mitsubishi Pajero Sport

    7:39  22 Ноября 2017
    327

    ГАЗ начал выпуск рам для внедорожников Mitsubishi Pajero Sport

    Москва, 22 ноября. «Группа ГАЗ» начала выпуск рам двух видов для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport – как для машин с автоматической коробкой передач, так и для работающих на механике.

    Помимо самого производства, ГАЗ будет производить сварку конструкции и наносить на нее антикоррозийное покрытие, а затем доставлять рамы до завода в Калуге, где выпускаются внедорожники.

    Рамы для новой модели внедорожника будут производить на базе ранее запущенной площадки, где изготовляли рамы для предыдущей модели Mitsubishi Pajero Sport. В компании отметили, что для работы над новыми рамами сотрудники прошли дополнительное обучение, сообщает «Российская газета».

    Напомним, в конце сентября «Газета.Ру» сообщала о планах компании Mitsubishi возобновить в России выпуск внедорожника Pajero Sport на заводе в Калужской области.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #mitsubishi pajero sport #производство #авторынок
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть