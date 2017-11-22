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Общество
Росгидромет обвинил Greenpeace в спекуляциях на теме выброса рутения-106
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    Росгидромет обвинил Greenpeace в спекуляциях на теме выброса рутения-106

    7:39  22 Ноября 2017
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    Росгидромет обвинил Greenpeace в спекуляциях на теме выброса рутения-106

    Москва, 22 ноября. В Росгидромете обвинили экологов в спекуляциях на теме выброса рутения-106, чтобы вызвать немотивированный резонанс. Об этом сообщает телеканал «360».

    Как говорится в официальном сообщении ведомства, совершенно не случайно всплеск обсуждений на тему пришелся на время формирования бюджетов экологических организаций.

    «Повышенное внимание к данным мониторинга создалось с целью «повышения» их значимости в глазах общественности, а также неумением данных организаций работать в информационных средах», — подчеркнули в Росгидромете.

    Напомним, что следы рутения-106 были зафиксированы не только в нашей стране, но и в ряде стран Европы. При этом, например, в Румынии концентрации вещества превышали российские в полтора-два раза.

    Автор: Константин Терехов
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    #росгидромет #greenpeace
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