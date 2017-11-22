Росгидромет обвинил Greenpeace в спекуляциях на теме выброса рутения-106

Москва, 22 ноября. В Росгидромете обвинили экологов в спекуляциях на теме выброса рутения-106, чтобы вызвать немотивированный резонанс. Об этом сообщает телеканал «360».

Как говорится в официальном сообщении ведомства, совершенно не случайно всплеск обсуждений на тему пришелся на время формирования бюджетов экологических организаций.

«Повышенное внимание к данным мониторинга создалось с целью «повышения» их значимости в глазах общественности, а также неумением данных организаций работать в информационных средах», — подчеркнули в Росгидромете.

Напомним, что следы рутения-106 были зафиксированы не только в нашей стране, но и в ряде стран Европы. При этом, например, в Румынии концентрации вещества превышали российские в полтора-два раза.