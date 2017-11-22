NASA предложило Роскосмосу сотрудничество в исследованиях Луны

Москва, 22 ноября. В ходе прошедших в Москве переговоров с Роскосмосом представители американского аэрокосмического агентства NASA заявили, что заинтересованы в сотрудничестве в рамках российской лунной программы. Созданное в NASA Оборудование может отправиться на Луну на борту российских космических аппаратов «Луна».

На данный момент никаких решений по поводу совместных миссий принято не было, однако до стартов остается еще много времени: первая миссия российской лунной программы «Луна-25» запланирована на 2019 год. В дальнейшем к Луне отправится орбитальный аппарат «Луна-26» (2021 год), а посадочный аппарат «Луна-27» — в 2021–2022 годах. Американцы надеются, что «Луна-26» сможет обеспечить связью американский спускаемый аппарат Moonrise, запуск которого запланирован на 2024 год.

«Участие NASA в проектах по изучению Луны автоматами позволит нашим странам намного эффективней подойти к вопросам создания окололунной станции», — рассказали газете «Известия» в Роскосмосе.

Российский ученые предложили своим коллегам из США рассмотреть возможность создания миниатюрного лунохода, который бы доставила на спутник Земли станция «Луна-27». В то время как российский аппарат пробурит поверхность Луны на глубину метра, чтобы исследовать ее состав, мини-луноход сможет исследовать окружающую территорию в районе посадки станции в районе южного полюса Луны.

Ранее «Газета.ru» писала о том, что в NASA объявили об обнаружении пролетевшего через Солнечную систему астероида из межзвездного пространства.