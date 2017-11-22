Эксперт о матче ЦСКА — «Бенфика»: Команда у португальцев неплохая, армейцам будет тяжело

Москва, 22 ноября. В среду столичный ЦСКА проведет один из основных еврокубковых матчей этого года — красно-синие встретятся с португальской «Бенфикой» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Если армейцы одержат домашнюю победу, то у них будет возможность выйти в плей-офф самого престижного европейского турнира.

По словам бывшего полузащитник ЦСКА Ролана Гусева, подопечные Виктора Ганчаренко будут играть дома при своих трибунах, поэтому обыгрывать лиссабонскую команду необходимо, пишут «Известия».

«Есть хорошие шансы выйти из группы, поэтому нужна только победа. При этом важно серьезно отнестись к лиссабонскому клубу несмотря на его турнирное положение. Команда у португальцев неплохая, и ЦСКА будет тяжело», — отметил экс-хавбек армейцев.

Начинаем предматчевую тренировку на Октябре. Погода прохладная, но после Хабаровска - просто шикарная ???? #ЦСКАБенфика pic.twitter.com/TXF7Gwn2Km — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 21, 2017

По мнению футболиста, необходимо навязать сопернику свою игру и биться до финального свистка на каждом участке поля.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», в середине сентября ЦСКА в Лиссабоне смог обыграть «Бенфику» со счетом 1:2.