Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Снегопад стал причиной ограничения движения на трассе «Енисей»
Новости Сирии
Путин обсудит с главами Ирана и Турции меры по нормализации обстановки в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин обсудит с главами Ирана и Турции меры по нормализации обстановки в Сирии

    8:00  22 Ноября 2017
    228

    Путин обсудит с главами Ирана и Турции меры по нормализации обстановки в Сирии

    Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу с главами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Сочи лидеры государств обсудят проблему мирного урегулирования в Сирии.

    Как уточнили в пресс-службе Кремля, Путин, Роухани и Эрдоган обменяются мнениями по Сирии с учетом уже достигнутых успехов в борьбе с терроризмом и результатов работы в астанинском формате. Ключевой темой переговоров станут меры по долгосрочной нормализации обстановки в САР.

    Накануне сочинской встречи в Анталье главы МИД трех государств предварительно согласовали рекомендации по работе Конгресса сирийского национального диалога. О результатах Путину, Роухани и Эрдогану доложат в Сочи. Планируется, что главы государств обсудят вопросы по организации Конгресса.

    Напомним, в понедельник в Сочи президент РФ Владимир Путин встретился с главой Сирии Башаром Асадом. На встрече президенты заключили, что этап борьбы с террористами в САР практически завершен, и ключевой задачей сегодня является установление прочного мира в стране. Переговоры Путина и Асада подготовили почву для встречи российского лидера с главами Ирана и Турции.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #эрдоган #роухани
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть