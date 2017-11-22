Путин обсудит с главами Ирана и Турции меры по нормализации обстановки в Сирии

Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу с главами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Сочи лидеры государств обсудят проблему мирного урегулирования в Сирии.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, Путин, Роухани и Эрдоган обменяются мнениями по Сирии с учетом уже достигнутых успехов в борьбе с терроризмом и результатов работы в астанинском формате. Ключевой темой переговоров станут меры по долгосрочной нормализации обстановки в САР.

Накануне сочинской встречи в Анталье главы МИД трех государств предварительно согласовали рекомендации по работе Конгресса сирийского национального диалога. О результатах Путину, Роухани и Эрдогану доложат в Сочи. Планируется, что главы государств обсудят вопросы по организации Конгресса.

Напомним, в понедельник в Сочи президент РФ Владимир Путин встретился с главой Сирии Башаром Асадом. На встрече президенты заключили, что этап борьбы с террористами в САР практически завершен, и ключевой задачей сегодня является установление прочного мира в стране. Переговоры Путина и Асада подготовили почву для встречи российского лидера с главами Ирана и Турции.