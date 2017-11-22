Самолеты и вертолеты ВКС РФ вернулись с учений ОДКБ в Таджикистане

Москва, 22 ноября. Самолеты и вертолеты ВКС РФ вернулись на свои аэродромы базирования, завершив свое участие в учениях Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на территории Таджикистана.

В масштабных внеплановых учениях на территории Таджикистана принимали участие более 5 тысяч военных из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. На учениях отрабатывалось отражение массированного вторжения исламистских банд из соседнего Афганистана. Как отмечает RT, маневры осенью 2017 года, по предложению председателя Совета коллективной безопасности Александра Лукашенко, проходили в режиме оперативно-стратегического учения.

«Более 60 самолетов и вертолетов ВКС РФ вернулись на аэродромы базирования, завершив масштабные внеплановые учения ОДКБ в Таджикистане. Столь крупная воздушная группировка была впервые создана в Центральноазиатском регионе», — сообщил РИА Новости в среду помощник командующего войсками российского Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Афганистане меняется в худшую сторону — несмотря на поддержку США и НАТО центральные власти в Афганистане оказались неспособны противостоять распространению террористов «Талибана»1 и «Исламского государства»1 (обе террористические группировки запрещены в России) в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.