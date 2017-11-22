Трое военных уволены за «непристойные связи» с иностранками во время турне Трампа по Азии

Вашингтон, 22 ноября. Трех военных отправили в отставку после обвинений в «непристойных связях» с гражданками иностранных государств во время тура американского лидера Дональда Трампа по странам Азии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, военные сотрудники администрации курировали безопасность высшего руководства страны, в том числе президента и вице-президента.

White House military personnel removed amid investigation into contacts with foreign women during Trump’s Asia trip https://t.co/M5ZiyiA3Tj — Washington Post (@washingtonpost) November 22, 2017

«Нам известно о произошедшем инциденте, в настоящее время проводится расследование», — заявил представитель военного ведомства США Марк Райт.

Как сообщала «Газета.Ru», в начале осени текущего года член Совета национальной безопасности при президенте Соединенных Штатов Ричи Хиггинс был отправлен в отставку из-за записки, в которой заявил, что «глобалисты и исламисты» несут угрозу политической деятельности Дональда Трампа.