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В Крыму заявили, что организаторы энергоблокады 2015 года будут наказаны
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    В Крыму заявили, что организаторы энергоблокады 2015 года будут наказаны

    7:24  22 Ноября 2017
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    В Крыму заявили, что организаторы энергоблокады 2015 года будут наказаны

    Симферополь, 22 ноября. Несмотря на то, что в течение прошедших лет никто из организаторов энергоблокады Крыма не был привлечен к ответственности на Украине, крымские власти уверены, что в конце-концов этих людей найдет справедливое наказание. Такое заявление сделал вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

    Фикс отметил, что международные наблюдатели, и в том числе ООН, отказались осудить блокаду крымского региона, организованную с попустительства Киева. Однако это не значит, что преступления против Крыма сойдут с рук их исполнителям и организаторам.

    «Придет время – и накажут. Наказание неизбежно», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

    В Крыму заявили, что организаторы энергоблокады 2015 года будут наказаны 

    «За эти два года никто не прозрел ни на Западе, ни на Украине, — отметил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. — Можно сделать вывод, что это совершенно привычная и обычная украинская практика».

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», сегодня два года с начала энергоблокады Крыма в 2015 году. Российским властям пришлось в срочном порядке организовывать энергоснабжение Крыма. Последняя, четвертая нитка энергомоста мощностью 800 МВт заработала в мае 2016 года. В подрыве ЛЭП обвинили основателя украинских добровольческих батальонов Ленура Ислямова.

    Автор: Валентин Меликов
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