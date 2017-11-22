Маккейн обрушился с критикой на Трампа из-за разговора с Путиным о Сирии

Вашингтон, 22 ноября. Сенатор Джон Маккейн раскритиковал Дональда Трампа за его разговор с Владимиром Путиным о ситуации в Сирии.

По мнению руководителя комитета сената США по обороне, Белый дом совершает большую ошибку, испытывая надежды на решение общих проблем с Российской Федерацией.

«Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что США можно разделить решение общих проблем с Россией. Нам отчаянно нужна стратегия по Сирии», — написал парламентарий в Twitter.

Как напоминает RT, президенты Путин и Трамп накануне в телефонном разговоре конфликт в Сирии, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, положение дел на Корейском полуострове и кризис на Украине.

После этого американский президент заявил, что провел «замечательный» телефонный разговор с Владимиром Путиным, чем и вызвал гнев и критику со стороны сенатора Маккейна.

