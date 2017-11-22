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Весь мир
Маккейн обрушился с критикой на Трампа из-за разговора с Путиным о Сирии
Весь мир
Маккейн обрушился с критикой на Трампа из-за разговора с Путиным о Сирии
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    Маккейн обрушился с критикой на Трампа из-за разговора с Путиным о Сирии

    6:59  22 Ноября 2017
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    Маккейн обрушился с критикой на Трампа из-за разговора с Путиным о Сирии

    Вашингтон, 22 ноября. Сенатор Джон Маккейн раскритиковал Дональда Трампа за его разговор с Владимиром Путиным о ситуации в Сирии.

    По мнению руководителя комитета сената США по обороне, Белый дом совершает большую ошибку, испытывая надежды на решение общих проблем с Российской Федерацией.

    «Это в очередной раз демонстрирует ошибочность веры президента, что США можно разделить решение общих проблем с Россией. Нам отчаянно нужна стратегия по Сирии», — написал парламентарий в Twitter.

    Как напоминает RT, президенты Путин и Трамп накануне в телефонном разговоре конфликт в Сирии, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, положение дел на Корейском полуострове и кризис на Украине.

    Маккейн обрушился с критикой на Трампа из-за разговора с Путиным о Сирии

    После этого американский президент заявил, что провел «замечательный» телефонный разговор с Владимиром Путиным, чем и вызвал гнев и критику со стороны сенатора Маккейна.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #дональд трамп #сирия #джон маккейн
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