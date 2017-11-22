Российские спутники связи помогут ГЛОНАСС

Москва, 22 ноября. Российские спутники связи будут передавать специальные сигналы, на порядок повышающие точность системы ГЛОНАСС.

Как заявил «Известиям» заместитель генерального конструктора компании «Российские космические системы» Григорий Ступак, подобная информация критически важна для безопасности гражданской авиации.

«Возможность установки аппаратуры ретрансляции информации на спутники связи прорабатывается в ходе переговоров между госкорпорацией «Роскосмос» и государственным предприятием «Космическая связь», — раскрыл детали эксперт.

Как считают специалисты, с добавлением повышающих точность сигналов российская система сможет конкурировать с GPS. Кроме того ГЛОНАСС получит серьезные конкурентные преимущества по сравнению с системами Galileo и BeiDou

Добавим, что реализацией проекта займется государственная корпорация «Роскосмос» и государственный оператор «Космическая связь».

