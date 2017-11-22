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Медведев отложил до 2018 года принятие нового налога для нефтяных компаний
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    Медведев отложил до 2018 года принятие нового налога для нефтяных компаний

    7:02  22 Ноября 2017
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    Медведев отложил до 2018 года принятие нового налога для нефтяных компаний

    Ханты-Мансийск, 22 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял решение о переносе принятия нового налога для нефтяных компаний на 2018 год.

    Сообщается, что данное решение было принято на совещании, посвященном развитию нефтяной отрасли, прошедшем в Ханты-Мансийске.

    Глава кабмина также добавил, что данный вопрос поставлен на повестку заседания правительства 23 ноября, и до этого момента необходимо прийти к какому-то предварительному решению, говорится в материале Ура.ру.

    Напомним, что новый налог на добавленный доход (НДД) будет взиматься с доходов от продажи нефти с вычетом расходов на добычу и транспортировку. Отмечается, что крупнейшие нефтегазовые компании страны уже подали заявку на участие в эксперименте.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дмитрий медведев #налог #нефтяная отрасль
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