Медведев отложил до 2018 года принятие нового налога для нефтяных компаний

Ханты-Мансийск, 22 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял решение о переносе принятия нового налога для нефтяных компаний на 2018 год.

Сообщается, что данное решение было принято на совещании, посвященном развитию нефтяной отрасли, прошедшем в Ханты-Мансийске.

Глава кабмина также добавил, что данный вопрос поставлен на повестку заседания правительства 23 ноября, и до этого момента необходимо прийти к какому-то предварительному решению, говорится в материале Ура.ру.

Напомним, что новый налог на добавленный доход (НДД) будет взиматься с доходов от продажи нефти с вычетом расходов на добычу и транспортировку. Отмечается, что крупнейшие нефтегазовые компании страны уже подали заявку на участие в эксперименте.