Актер и музыкант Дэвид Кэссиди скончался в США

Флорида, 22 ноября. В США в городе Форт-Лодердейл на 68-м году жизни скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди.

Как информируют «Известия», об этом журналистам сообщила агента покойного Джоанна Геффен, которая поблагодарила всех поклонников Кэссиди за поддержку «все эти долгие годы».

По словам женщины, актер и музыкант «умер в окружении любимых людей, с радостью в сердце и свободный от боли, которая так долго его мучила». Причина смерти — функциональная недостаточность органов.

Популярность Кэссиди принесла роль в комедийном сериале 70-х годов «Семья Партриджей». По окончании сериала музыкант продолжил успешную карьеру певца и актера.