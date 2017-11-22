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Актер и музыкант Дэвид Кэссиди скончался в США
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    Актер и музыкант Дэвид Кэссиди скончался в США

    6:39  22 Ноября 2017
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    Актер и музыкант Дэвид Кэссиди скончался в США

    Флорида, 22 ноября. В США в городе Форт-Лодердейл на 68-м году жизни скончался актер и музыкант Дэвид Кэссиди.

    Как информируют «Известия», об этом журналистам сообщила агента покойного Джоанна Геффен, которая поблагодарила всех поклонников Кэссиди за поддержку «все эти долгие годы».

    По словам женщины, актер и музыкант «умер в окружении любимых людей, с радостью в сердце и свободный от боли, которая так долго его мучила». Причина смерти — функциональная недостаточность органов.

    Популярность Кэссиди принесла роль в комедийном сериале 70-х годов «Семья Партриджей». По окончании сериала музыкант продолжил успешную карьеру певца и актера.

    Автор: Константин Терехов
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    #дэвид кэссиди
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