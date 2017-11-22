Военные из КНР показали самый быстрый плавающий танк

Пекин, 22 ноября. Китайские военные опубликовали на YouTube кадры с испытаний плавающего танка VN18.

Как сообщает «Газета.ru», по словам разработчиков, представленный образец можно считать самой быстрой в мире военной амфибией: по суше танк может разгоняться до 65 километров в час, по воде – до 30 км/ч.

Также военные сообщили и некоторые другие технические характеристики. Весит махина больше 26 тонн, а мощность двигателя танка VN18 – 1600 лошадиных сил.