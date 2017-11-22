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Военные из КНР показали самый быстрый плавающий танк
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    Военные из КНР показали самый быстрый плавающий танк

    6:28  22 Ноября 2017
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    Военные из КНР показали самый быстрый плавающий танк

    Пекин, 22 ноября. Китайские военные опубликовали на YouTube кадры с испытаний плавающего танка VN18.

    Как сообщает «Газета.ru», по словам разработчиков, представленный образец можно считать самой быстрой в мире военной амфибией: по суше танк может разгоняться до 65 километров в час, по воде – до 30 км/ч.

    Также военные сообщили и некоторые другие технические характеристики. Весит махина больше 26 тонн, а мощность двигателя танка VN18 – 1600 лошадиных сил.

    Автор: Константин Терехов
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    #китай #танк #vn18
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