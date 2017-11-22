Волонтер реабилитационного центра рассказала о последних словах Марьянова

Москва, 22 ноября. Волонтер реабилитационного центра «Феникс» Марина Лебедева рассказала о последних словах актера Дмитрия Марьянова.

По словам Лебедевой, актер пожаловался ей на боли в ногах и спине. После того, как она отменила вызов скорой, она с помощью других сотрудников центра, погрузила актера в машину и помчалась в больницу. Девушка отметила, что актер умер по пути в больницу, а за несколько минут до смерти он сказал: «Я умираю», говорится в материале Дни.ру.

Ранее Газета.ру сообщала, что актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в возрасте 47 лет. Окончательной причиной смерти актера медики назвали обильную кровопотерю.