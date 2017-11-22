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Волонтер реабилитационного центра рассказала о последних словах Марьянова
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    Волонтер реабилитационного центра рассказала о последних словах Марьянова

    6:41  22 Ноября 2017
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    Волонтер реабилитационного центра рассказала о последних словах Марьянова

    Москва, 22 ноября. Волонтер реабилитационного центра «Феникс» Марина Лебедева рассказала о последних словах актера Дмитрия Марьянова.

    По словам Лебедевой, актер пожаловался ей на боли в ногах и спине. После того, как она отменила вызов скорой, она с помощью других сотрудников центра, погрузила актера в машину и помчалась в больницу. Девушка отметила, что актер умер по пути в больницу, а за несколько минут до смерти он сказал: «Я умираю», говорится в материале Дни.ру.

    Ранее Газета.ру сообщала, что актер  Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в возрасте 47 лет. Окончательной причиной смерти актера медики назвали обильную кровопотерю.

    Автор: Ирина Новикова
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    #москва #дмитрий марьянов #смерть актера
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