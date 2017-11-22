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Жюри присяжных предъявило обвинения исполнителю теракта в Нью-Йорке
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    Жюри присяжных предъявило обвинения исполнителю теракта в Нью-Йорке

    6:18  22 Ноября 2017
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    Жюри присяжных предъявило обвинения исполнителю теракта в Нью-ЙоркеНью-Йорк, 22 ноября. Пресс-служба Министерства юстиции США сообщила, что жюри присяжных предъявило обвинения 29-летнему Сайфулло Саипову, который 31 октября наехал на людей в юго-западной части Манхэттена.

    Сообщается, что уроженец Узбекистана обвиняется в восьми убийствах, 12 попытках убийства, насилии и повреждении транспортного средства, а также в содействии группировке «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Отмечается, что по двум пунктам обвинения Саипову грозит смертная казнь.

    Ранее Газета.ру сообщала, что жертвами теракта на Манхэттене, совершенного 31 октября, стали восемь человек, еще 12 пострадали.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #теракт #нью-йорк #жюри присяжных
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