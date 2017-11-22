Королева Елизавета II признана самой пожилой главой государства на планете

Лондон, 22 ноября. 91-летняя королева Великобритании Елизавета II признана самой пожилой главой государства в мире.

Как сообщает RT, неофициальный титул ее величеству перешел после отставки находившегося у власти последние 37 лет президента Зимбабве Роберта Мугабе, которому 93 года.

Впрочем, это не первое «достижение» Елизаветы II – в феврале текущего года британская королева отметила 65-летие своего пребывания на троне, а на днях справила так называемую платиновую свадьбу — 70-летие с момента заключения брака.

Что касается остальных пожилых глав государств, то второе место в неофициальном топе занимает 90-летний президент Туниса Бежи Каид эс-Себси, на третьей строчке — эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, которому 88 лет.