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Королева Елизавета II признана самой пожилой главой государства на планете
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    Королева Елизавета II признана самой пожилой главой государства на планете

    5:59  22 Ноября 2017
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    Королева Елизавета II признана самой пожилой главой государства на планете

    Лондон, 22 ноября. 91-летняя королева Великобритании Елизавета II признана самой пожилой главой государства в мире.

    Как сообщает RT, неофициальный титул ее величеству перешел после отставки находившегося у власти последние 37 лет президента Зимбабве Роберта Мугабе, которому 93 года.

    Впрочем, это не первое «достижение» Елизаветы II – в феврале текущего года британская королева отметила 65-летие своего пребывания на троне, а на днях справила так называемую платиновую свадьбу — 70-летие с момента заключения брака.

    Что касается остальных пожилых глав государств, то второе место в неофициальном топе занимает 90-летний президент Туниса Бежи Каид эс-Себси, на третьей строчке — эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, которому 88 лет.

    Автор: Константин Терехов
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    #елизавета ii #лондон #роберт мугабе
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