Вопрос о досрочном отречении императора Японии будет рассмотрен 1 декабря

Токио, 22 ноября. Вопрос о досрочном отречении императора Акихито будет рассмотрен на заседании комиссии по делам императорской семьи Японии 1 декабря.

Как сообщает РИА Новости, информацию об этом распространил генеральный секретарь правительства страны восходящего солнца Есихидэ Суга на экстренно созванной пресс-конференции.

По словам чиновника, в ходе работы комиссии будет в деталях рассмотрен комплекс вопросов, связанных с уходом императора Акихито на покой и прижизненной передачей трона наследнику.

Ранее сообщалось, что монарх отречется от престола 31 марта 2019 года, однако позже появилась информация, что Акихито может уйти на покой месяцем позже – 30 апреля. При этом восшествие на престол наследника должно состояться на следующий день.

Как напоминают «Известия», в августе прошлого года император Акихито выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Его место должен занять старший сын Нарухито.