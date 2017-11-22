Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трое военных уволены за «непристойные связи» с иностранками во время турне Трампа по Азии
Весь мир
Вопрос о досрочном отречении императора Японии будет рассмотрен 1 декабря
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вопрос о досрочном отречении императора Японии будет рассмотрен 1 декабря

    5:49  22 Ноября 2017
    50

    Вопрос о досрочном отречении императора Японии будет рассмотрен 1 декабря

    Токио, 22 ноября. Вопрос о досрочном отречении императора Акихито будет рассмотрен на заседании  комиссии по делам императорской семьи Японии 1 декабря.

    Как сообщает РИА Новости, информацию об этом распространил генеральный секретарь правительства страны восходящего солнца Есихидэ Суга на экстренно созванной пресс-конференции.

    По словам чиновника, в ходе работы комиссии будет в деталях рассмотрен комплекс вопросов, связанных с уходом императора Акихито на покой и прижизненной передачей трона наследнику. 

    Ранее сообщалось, что монарх отречется от престола 31 марта 2019 года, однако позже появилась информация, что Акихито может уйти на покой месяцем позже – 30 апреля. При этом восшествие на престол наследника должно состояться на следующий день.

    Как напоминают «Известия», в августе прошлого года император Акихито выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Его место должен занять старший сын Нарухито.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #япония #акихито
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть