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Депутат сейма: Латвия будет выглядеть нелепо, запретив хождение «банкнот с Крымом»
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    Депутат сейма: Латвия будет выглядеть нелепо, запретив хождение «банкнот с Крымом»

    6:00  22 Ноября 2017
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    Депутат сейма: Латвия будет выглядеть нелепо, запретив хождение «банкнот с Крымом»

    Рига, 22 ноября. Депутат сейма, член парламентской комиссии по иностранным делам Сергей Потапкин заявил, что Латвия будет выглядеть нелепо на международной арене в случае запрета на обращение российской банкноты с изображением Крыма.

    Он подчеркнул, что Риге не стоит искать проблему там, где ее нет.

    «Надо понимать, что любая ценность любой провокации заключается в последующей реакции на нее. Если во всем искать провокации, то в таком случае стоит ограничить продажи карт National Geographic. Ведь они были одними из первых, кто напечатал карты с Крымом в составе России», — отметил Потапкин.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в октябре Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 рублей и 2 тысячи рублей.

    Автор: Ирина Новикова
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    #латвия #крым #банкнота
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