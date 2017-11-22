Депутат сейма: Латвия будет выглядеть нелепо, запретив хождение «банкнот с Крымом»

Рига, 22 ноября. Депутат сейма, член парламентской комиссии по иностранным делам Сергей Потапкин заявил, что Латвия будет выглядеть нелепо на международной арене в случае запрета на обращение российской банкноты с изображением Крыма.

Он подчеркнул, что Риге не стоит искать проблему там, где ее нет.

«Надо понимать, что любая ценность любой провокации заключается в последующей реакции на нее. Если во всем искать провокации, то в таком случае стоит ограничить продажи карт National Geographic. Ведь они были одними из первых, кто напечатал карты с Крымом в составе России», — отметил Потапкин.

Ранее Газета.ру сообщала, что в октябре Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 рублей и 2 тысячи рублей.