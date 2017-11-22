Курские следователи проверят семью, устроившую стриптиз в присутствии детей

Курск, 22 ноября. Специалистов регионального управления СК РФ заинтересовал ролик, в котором девушка танцует стриптиз в присутствии малолетнего ребенка.

Как сообщает URA.RU, столь оригинальный подарок, а именно приватный танец почти голышом, родственники решили подарить молодому жителю Курска по поводу его 20-летия.

При этом, по каким-то причинам, очевидцами стриптиз-шоу стали не только сам именинник, его родные, но и малолетний ребенок, которого родители не стали убирать из комнаты, где все происходило.

К слову, сама исполнительница танцев призналась, что такой заказ был первым в ее практике. Также, по словам девушки, она предупреждала находившихся о том, что зрелище будет не детским.