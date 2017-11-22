Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Курские следователи проверят семью, устроившую стриптиз в присутствии детей
Общество
Курские следователи проверят семью, устроившую стриптиз в присутствии детей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курские следователи проверят семью, устроившую стриптиз в присутствии детей

    5:37  22 Ноября 2017
    52

    Курские следователи проверят семью, устроившую стриптиз в присутствии детей

    Курск, 22 ноября. Специалистов регионального управления СК РФ заинтересовал ролик, в котором девушка танцует стриптиз в присутствии малолетнего ребенка.

    Как сообщает URA.RU, столь оригинальный подарок, а именно приватный танец почти голышом, родственники решили подарить молодому жителю Курска по поводу его 20-летия.

    При этом, по каким-то причинам, очевидцами стриптиз-шоу стали не только сам именинник, его родные, но и малолетний ребенок, которого родители не стали убирать из комнаты, где все происходило.

    К слову, сама исполнительница танцев призналась, что такой заказ был первым в ее практике. Также, по словам девушки, она предупреждала находившихся о том, что зрелище будет не детским.

    «По данному факту следственными органами СК РФ по Курской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — говорится в пресс-релизе регионального СУ.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #курск #ск рф #стриптиз
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть