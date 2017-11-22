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На борту пропавшей подлодки из Аргентины заканчивается кислород
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    На борту пропавшей подлодки из Аргентины заканчивается кислород

    5:22  22 Ноября 2017
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    На борту пропавшей подлодки из Аргентины заканчивается кислород

    Буэнос-Айрес, 22 ноября. В военно-морских силах Аргентины заявили, что на борту пропавшей подводной лодки заканчивается кислород.

    «Постепенно мы переходим к критическому этапу, поскольку уже шестой день из семи судно находится под водой и не может подняться на поверхность и пополнить запасы кислорода», — цитирует ТАСС представителя ВМС государства Энрике Бальби.

    При этом, по словам военного, надежды на спасение экипажа еще есть. В месте поисков пропавшей субмарины ожидается улучшение погодных условий, что создаст предпосылки для более интенсивных поисково-спасательных работ.

    Как напоминает RT, что подводная лодка «Сан-Хуан» военно-морских силах Аргентины, на борту которой находятся, как минимум, 44 человека, пропала 17 ноября.

    Автор: Константин Терехов
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    #аргентина #вмс аргентины #сан-хуан
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