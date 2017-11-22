Правительство в изгнании будет сформировано на Украине

Киев, 22 ноября. На Украине сформируют правительство в изгнании, которое на первом этапе будет работать из-за пределов государства.

Об этом «Известиям» рассказал один из лидеров «Комитета спасения Украины» (КСУ), кандидат в президенты страны Владимир Олейник, по мнению которого так называемый «оппозиционный центр управления» будет иметь реальную силу и сможет в перспективе сменить действующую власть.

«Ядро управления будет пока вне страны, поскольку политическая оппозиция в границах Украины уничтожена и открыто называть вещи своими именами всё еще чревато последствиями. Но опираться оно будет на внутренние силы — ставка будет сделана на тех политических деятелей и чиновников, которые пострадали от режима Порошенко», — заявил политик.

Издание приводит итоги разных социологических опросов, согласно которым 8 из 10 украинцев не доверяют киевским властям, а более половины жителей страны вовсе выступают за роспуск Верховной рады и требуют досрочных выборов. Отдельные политики и партии пользуются поддержкой меньшинства — от 5% до 13%.