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Общество
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Экономика
Эксперты рассказали об уровне личной инфляции россиян
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    Эксперты рассказали об уровне личной инфляции россиян

    5:17  22 Ноября 2017
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    Эксперты рассказали об уровне личной инфляции россиян

    Москва, 22 ноября. Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» сообщили, что личная инфляция граждан России остается ниже официальной инфляции.

    «Третий месяц подряд кривые дефлятора и инфляции сохраняют параллельные позиции, причем дефлятор показывает более низкие значения», — говорится в сообщении холдинга.

    Так, при показателе инфляции в августе в минус 0,5% значение дефлятора составило минус 0,4%. В сентябре инфляция оказалась на уровне минус 0,2%, а дефлятор составил минус 0,1%. В октябре же при инфляции в 0,2% дефлятор показал значение в 0,1%, говорится в материале РИА Новости.

    Отмечается, что данная ситуация может свидетельствовать о сильной экономии россиян при покупках привычных товаров.

    Ранее Газета.ру сообщала, что реальные располагаемые доходы россиян в октябре текущего года ускорили снижение в годовом выражении с 0,3% до 1,3%.

    Автор: Ирина Новикова
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    #россия #инфляция #ромир
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