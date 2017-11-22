Эксперты рассказали об уровне личной инфляции россиян

Москва, 22 ноября. Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» сообщили, что личная инфляция граждан России остается ниже официальной инфляции.

«Третий месяц подряд кривые дефлятора и инфляции сохраняют параллельные позиции, причем дефлятор показывает более низкие значения», — говорится в сообщении холдинга.

Так, при показателе инфляции в августе в минус 0,5% значение дефлятора составило минус 0,4%. В сентябре инфляция оказалась на уровне минус 0,2%, а дефлятор составил минус 0,1%. В октябре же при инфляции в 0,2% дефлятор показал значение в 0,1%, говорится в материале РИА Новости.

Отмечается, что данная ситуация может свидетельствовать о сильной экономии россиян при покупках привычных товаров.

Ранее Газета.ру сообщала, что реальные располагаемые доходы россиян в октябре текущего года ускорили снижение в годовом выражении с 0,3% до 1,3%.