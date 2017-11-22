Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Вопрос о досрочном отречении императора Японии будет рассмотрен 1 декабря
Происшествия
Хакеры в 2016 году похитили данные 57 млн клиентов и водителей Uber
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хакеры в 2016 году похитили данные 57 млн клиентов и водителей Uber

    4:52  22 Ноября 2017
    44

    Хакеры в 2016 году похитили данные 57 млн клиентов и водителей Uber

    Вашингтон, 22 ноября. Киберзлоумышленники смогли похитить данные 57 миллионов клиентов и водителей популярного сервиса такси Uber.

    Сообщается, что инцидент произошел в октябре 2016 года. Отмечается, что хакерам удалось получить имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 миллионов пользователей службы такси по всему миру.

    Подчеркивается, что руководство компании скрыло информацию о произошедшем и заплатило похитителям 100 тысяч долларов за удаление данных сведений и молчание, сообщает Газета.ру.

    Также в компании добавили, что хакеры не добрались до данных о кредитных картах, маршрутах поездок и другой конфиденциальной информации.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #хакеры #uber
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть