Хакеры в 2016 году похитили данные 57 млн клиентов и водителей Uber

Вашингтон, 22 ноября. Киберзлоумышленники смогли похитить данные 57 миллионов клиентов и водителей популярного сервиса такси Uber.

Сообщается, что инцидент произошел в октябре 2016 года. Отмечается, что хакерам удалось получить имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 миллионов пользователей службы такси по всему миру.

Подчеркивается, что руководство компании скрыло информацию о произошедшем и заплатило похитителям 100 тысяч долларов за удаление данных сведений и молчание, сообщает Газета.ру.

Также в компании добавили, что хакеры не добрались до данных о кредитных картах, маршрутах поездок и другой конфиденциальной информации.