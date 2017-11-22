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Слуцкий призвал Путина и Трампа чаще общаться
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    Слуцкий призвал Путина и Трампа чаще общаться

    4:38  22 Ноября 2017
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    Слуцкий призвал Путина и Трампа чаще общаться

    Москва, 22 ноября. Глава комитета Госдумы РФ по международным отношениям Леонид Слуцкий призвал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа чаще общаться.

    «Особенно это важно для решения ключевых проблем международной повестки», — подчеркнул он.

    «Нашим президентам нужно чаше общаться, несмотря на всю нездоровую критику с Капитолийского холма. Тогда мы действительно, как две ведущие мировые державы, сможем шаг за шагом продвинуться в сотрудничестве по всем ключевым досье современности», — пояснил политик, передает РИА Новости.

    По мнению Слуцкого, возможности для восстановления конструктивных и деловых отношений Москвы и Вашингтона не исчерпаны.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #дональд трамп #леонид слуцкий
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