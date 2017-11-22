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Весь мир
Турецкий политик прокомментировал предложение вывести страну из НАТО
Весь мир
Турецкий политик прокомментировал предложение вывести страну из НАТО
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    Турецкий политик прокомментировал предложение вывести страну из НАТО

    4:15  22 Ноября 2017
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    Турецкий политик прокомментировал предложение вывести страну из НАТО

    Анкара, 22 ноября. Член Республиканской народной партии Турции, ответственный за международные отношения Озтюрк Йылмаз заявил, что высказывания о выходе страны из состава НАТО являются необоснованными и направлены на получение поддержки на предстоящих выборах.

    «Призыв покинуть НАТО не является разумным. Он сделан … в частности для того, чтобы получить дополнительную поддержку в преддверии выборов», — цитирует политика РИА Новости.

    Ранее Газета.ру сообщала, что главный советник президента Турции Ялчын Топчу предложил пересмотреть членство страны в НАТО из-за «враждебной» политики альянса по отношению к Анкаре.

    Автор: Ирина Новикова
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    #турция #нато #озтюрк йылмаз
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