Турецкий политик прокомментировал предложение вывести страну из НАТО

Анкара, 22 ноября. Член Республиканской народной партии Турции, ответственный за международные отношения Озтюрк Йылмаз заявил, что высказывания о выходе страны из состава НАТО являются необоснованными и направлены на получение поддержки на предстоящих выборах.

«Призыв покинуть НАТО не является разумным. Он сделан … в частности для того, чтобы получить дополнительную поддержку в преддверии выборов», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что главный советник президента Турции Ялчын Топчу предложил пересмотреть членство страны в НАТО из-за «враждебной» политики альянса по отношению к Анкаре.