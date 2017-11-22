Педофил пытался похитить школьницу в центре Кемерово

Кемерово, 22 ноября. Неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнюю девочку в центре Кемерово.

Сообщается, что инцидент произошел во вторник на остановке транспорта около КузГТУ. Школьница возвращалась домой, когда к ней подошел неизвестный мужчина в возрасте около 35 лет и заявил, что его прислала ее мама. Когда девочка не поверила ему и отказалась идти с ним, злоумышленник попытался схватить ее за руку и увести силой.

Оказавшиеся рядом прохожие помогли ребенку, однако неизвестному удалось скрыться.

Отмечается, что школьница благополучно добралась домой.