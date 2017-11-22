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Педофил пытался похитить школьницу в центре Кемерово
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    Педофил пытался похитить школьницу в центре Кемерово

    3:54  22 Ноября 2017
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    Педофил пытался похитить школьницу в центре Кемерово

    Кемерово, 22 ноября. Неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнюю девочку в центре Кемерово.

    Сообщается, что инцидент произошел во вторник на остановке транспорта около КузГТУ. Школьница возвращалась домой, когда к ней подошел неизвестный мужчина в возрасте около 35 лет и заявил, что его прислала ее мама. Когда девочка не поверила ему и отказалась идти с ним, злоумышленник попытался схватить ее за руку и увести силой.

    Оказавшиеся рядом прохожие помогли ребенку, однако неизвестному удалось скрыться.

    Отмечается, что школьница благополучно добралась домой.

    Автор: Ирина Новикова
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    #педофил #кемерово
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