Госдеп намерен спонсировать продвижение свободы слова на Украине

Вашингтон, 22 ноября. Госдепартамент США намерен выделить $450 тысяч на продвижение свободы слова на Украине.

Сообщается, что программа американского внешнеполитического ведомства направлена на выявление и предоставление местным активистам на Украине возможности выступать в защиту свободы слова, прессы и интернета.

Отмечается, что одной из ее целей является «противодействие информационной войне» с учетом текущего положения дел в стране.

Подчеркивается, что получившая финансирование компания должна будет обучать гражданских активистов, а также представителей СМИ и бизнеса «в сфере продвижения свободы слова».

Ранее Газета.ру сообщала, что глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что для США выгодно передать Киеву вооружение, поскольку взамен Вашингтон получит украинский «опыт борьбы с россиянами».