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Госдеп намерен спонсировать продвижение свободы слова на Украине
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    Госдеп намерен спонсировать продвижение свободы слова на Украине

    3:39  22 Ноября 2017
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    Госдеп намерен спонсировать продвижение свободы слова на Украине

    Вашингтон, 22 ноября. Госдепартамент США намерен выделить $450 тысяч на продвижение свободы слова на Украине.

    Сообщается, что программа американского внешнеполитического ведомства направлена на выявление и предоставление местным активистам на Украине возможности выступать в защиту свободы слова, прессы и интернета.

    Отмечается, что одной из ее целей является «противодействие информационной войне» с учетом текущего положения дел в стране.

    Подчеркивается, что получившая финансирование компания должна будет обучать гражданских активистов, а также представителей СМИ и бизнеса «в сфере продвижения свободы слова».

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что для США выгодно передать Киеву вооружение, поскольку взамен Вашингтон получит украинский «опыт борьбы с россиянами».

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #госдепартамент сша #свобода слова
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