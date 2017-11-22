Forbes составил список самых высокооплачиваемых моделей 2017 года

Нью-Йорк, 22 ноября. Журнал Forbes назвал десять самых высокооплачиваемых моделей 2017 года.

Сообщается, что их общий доход составил 109,5 миллиона долларов.

Возглавила рейтинг Кендалл Дженнер, заработавшая 22 миллиона долларов. Второе место отдано Жизель Бундхен, которая была лидером рейтинга предыдущие 15 лет.

Тройку лидеров замыкает американская модель Крисси Тейген. Кроме того, самыми успешными моделями стали Адриана Лима, Роузи Хантингтон-Уайтли, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Лю Вэнь, Белла Хадид и Эшли Грэм.