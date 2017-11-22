Объявивший о своей отставке премьер-министр Ливана вернулся в страну

Бейрут, 22 ноября. Премьер-министр Ливана Саад Харири впервые вернулся в страну с момента сообщения о собственной отставке 4 ноября. Об этом сообщает Associated Press.

Харири сообщил что подал в отставку 4 ноября в ходе визита в Саудовскую Аравию. Позже сообщалось, что власти Саудовской Аравии удерживают его в стране насильно, однако сам премьер Ливана опроверг эту информацию.

Премьер-министр успел посетить ряд государств региона, включая Египет и Кипр, где он обсудил с руководством этих стран ряд внешнеполитических вопросов, пишет «Газета.ru».

Ожидается, что Харири примет участие в праздничных мероприятиях, который пройдут в Ливане 22 ноября и будут посвящены дню независимости страны.