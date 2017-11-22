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Эксперт рассказал об истинной тактике США в Сирии
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    Эксперт рассказал об истинной тактике США в Сирии

    3:02  22 Ноября 2017  /обновлено: 3:03  22 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал об истинной тактике США в Сирии

    Дамаск, 22 ноября. Турецкий военный эксперт и журналист Керам Йылдырым считает, что Соединенные Штаты пытаются обозначить свои действия в борьбе с терроризмом в Сирии, которые на самом деле являются тактикой ведения войны.

    По мнению журналиста, в настоящее время наибольшую озабоченность Вашингтона вызывают российские успехи в Сирии.

    Он назвал поведение США стандартной практикой ведения войны.

    «Появиться под конец, а потом сказать, что это они победили терроризм», — пояснил Йылдырым для Свободной прессы.

    Эксперт подчеркнул, что американцам ни в коем случае нельзя показать, что сирийские войска при поддержке России победили терроризм, а не они, поэтому в будущем можно ожидать неприятных последствий.

    Автор: Ирина Новикова
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    #россия #сша #сирия
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