Дамаск, 22 ноября. Турецкий военный эксперт и журналист Керам Йылдырым считает, что Соединенные Штаты пытаются обозначить свои действия в борьбе с терроризмом в Сирии, которые на самом деле являются тактикой ведения войны.

По мнению журналиста, в настоящее время наибольшую озабоченность Вашингтона вызывают российские успехи в Сирии.

Он назвал поведение США стандартной практикой ведения войны.

«Появиться под конец, а потом сказать, что это они победили терроризм», — пояснил Йылдырым для Свободной прессы.

Эксперт подчеркнул, что американцам ни в коем случае нельзя показать, что сирийские войска при поддержке России победили терроризм, а не они, поэтому в будущем можно ожидать неприятных последствий.