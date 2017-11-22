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Весь мир
Латвийские националисты требуют запретить в ЕС российские купюры с Крымом
Весь мир
Латвийские националисты требуют запретить в ЕС российские купюры с Крымом
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    Латвийские националисты требуют запретить в ЕС российские купюры с Крымом

    2:43  22 Ноября 2017
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    Латвийские националисты требуют запретить в ЕС российские купюры с Крымом

    Рига, 22 ноября. Руководство Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) обратилось в Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также ряд других структур с требованием запретить оборот российских купюр номиналом 200 рублей на территории Евросоюза. Автором инициативы стал глава партии Раймонд Лейниекс-Пуке.

    Поводом для обращения латвийских националистов стало изображение крымских достопримечательностей на российской валюте. Так, на двухсотрублевой купюре изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический.

    «В соответствии с санкциями, которые Евросоюз ввел против России, а также из солидарности с Украиной мы хотим, чтобы в банках и обменных пунктах на территории ЕС не принимали российскую купюру, на которой изображен Севастополь. Это неприемлемо до тех пор, пока территориальные споры между Москвой и Киевом не будут полностью решены», — заявил «Известиям» Раймонд Лейниекс-Пуке.

    В Европейском парламенте уже отметили, что данная инициатива совершенно не реализуема, так как Брюссель не имеет права указывать Москве, что именно следует размещать на российских банкнотах.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #евросоюз #латвия #крым #200 рублей
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