Минторг США вводит антидемпинговые пошлины на импорт стали из России

Вашингтон, 22 ноября. Министерство торговли США сообщило о введении антидемпинговых пошлин на стальную катанку, произведенную в России, Белоруссии и ОАЭ.

Сообщается, что ставка сбора составит 280,02% для импорта из Белоруссии, 436,8—756,93% из России и 84,1% из ОАЭ.

В заявлении ведомства говорится, что согласно результатам расследования оказалось, что данные страны занижают стоимость так называемой стальной катанки из углеродистой и легированной стали.

Отмечается, что окончательное решение о введении пошлин должна принять комиссия США по международной торговле. В материале Газеты.ру говорится, что Минторг США планирует дать Службе таможенной и пограничной охраны США указание ввести пошлины на этот вид товара.