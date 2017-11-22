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Минторг США вводит антидемпинговые пошлины на импорт стали из России
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    Минторг США вводит антидемпинговые пошлины на импорт стали из России

    2:44  22 Ноября 2017
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    Минторг США вводит антидемпинговые пошлины на импорт стали из России

    Вашингтон, 22 ноября. Министерство торговли США сообщило о введении антидемпинговых пошлин на стальную катанку, произведенную в России, Белоруссии и ОАЭ.

    Сообщается, что ставка сбора составит 280,02% для импорта из Белоруссии, 436,8—756,93% из России и 84,1% из ОАЭ.

    В заявлении ведомства говорится, что согласно результатам расследования оказалось, что данные страны занижают стоимость так называемой стальной катанки из углеродистой и легированной стали.

    Отмечается, что окончательное решение о введении пошлин должна принять комиссия США по международной торговле. В материале Газеты.ру говорится, что Минторг США планирует дать Службе таможенной и пограничной охраны США указание ввести пошлины на этот вид товара.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #сталь #антидемпинговая пошлина
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