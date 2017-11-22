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Додон пригласил Путина в Молдавию в 2019 году
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    Додон пригласил Путина в Молдавию в 2019 году

    2:25  22 Ноября 2017
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    Додон пригласил Путина в Молдавию в 2019 году

    Кишинев, 22 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин посетит республику в 2019 году. Он предположил, что такой визит даст возможность продвинуться в решении приднестровской проблемы.

    Додон рассказал, что пригласил Путина посетить Кишинев. По мнению руководителя Молдавии, наиболее реальной датой визита является 2019 год. Он предположил, что визит Путина в Молдавию позволит решить ряд конкретных вопросов, включая статус Приднестровья.

    Президент Молдавии отметил, что всегда выступил за дружбу и партнерство с Россией.

    «Всегда выступал за дружбу с Россией, выступаю за ЕврАзЭС. Никогда от этого не отказывался. Считаю, что ЕврАзЭС, наши традиционные партнёры, это те, кто с которыми у Молдавии есть будущее. Считаю, что с Россией мы можем решить большинство проблем, с которыми сталкивается Молдавия», — приводит слова Додона RT.

    Напомним, что последний раз Владимир Путин посещал Молдавию в 2008 году в качестве премьер-министра России.

     

    Автор: Антон Зарубин
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