Минобороны Польши обвинило в фальсификации комиссию, расследовавшую крушение Ту-154

Варшава, 22 ноября. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что комиссия, расследовавшая крушение самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, совершила подлог.

«Минобороны подало заявление в прокуратуру о возможности совершения преступления некоторыми лицами из государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которой руководил Ежи Миллер», — сказал глава Минобороны.

По его словам, члены комиссии ответственны за введение в заблуждение по крайней мере в четырех вопросах.

Ранее Газета.ру сообщала, что самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» в 2010 году.