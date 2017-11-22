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Минобороны Польши обвинило в фальсификации комиссию, расследовавшую крушение Ту-154
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    Минобороны Польши обвинило в фальсификации комиссию, расследовавшую крушение Ту-154

    2:23  22 Ноября 2017
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    Минобороны Польши обвинило в фальсификации комиссию, расследовавшую крушение Ту-154

    Варшава, 22 ноября. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что комиссия, расследовавшая крушение самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, совершила подлог.

    «Минобороны подало заявление в прокуратуру о возможности совершения преступления некоторыми лицами из государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которой руководил Ежи Миллер», — сказал глава Минобороны.

    По его словам, члены комиссии ответственны за введение в заблуждение по крайней мере в четырех вопросах.

    Ранее Газета.ру сообщала, что самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» в 2010 году.

    Автор: Ирина Новикова
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    #авиакатастрофа #ту-154 #минобороны польши
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