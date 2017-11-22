Россия готова создать оружие нового типа, которое может уничтожить США – эксперт

Москва, 22 ноября. Россия может отреагировать на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развертыванием нетрадиционных носителей ядерного оружия, а также созданием сверхмощных боеголовок. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

В своей статье для издания «Военно-промышленный курьер» он ссылается на аспект различных договоров о ядерных вооружениях, в которых ограничивается лишь число боеголовок, но не их масса.

«Это позволяет пойти по пути создания мегаоружия — боевых частей с тротиловым эквивалентом более 100 мегатонн и ракет к ним. Применение такого боеприпаса способно инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например, извержение супервулкана Йеллоустоун», — приводит слова Сивкова «Газета.ru».

Напомним, что прекращение действия договора РСМД приводит к исчезновению ограничения на стратегические крылатые ракеты наземного базирования. Как отметил Сивков, уже сейчас Россия обладает авиационный крылатой ракетой Х-101, которая при массе в две тонны способна доставить боеголовку весом в полтонны на расстояние до 5,5 тысяч километров и при этом поразить цель с точностью до 20 метров.