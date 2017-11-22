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Пушков: В Киеве польский гнев в грош не ставят
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    Пушков: В Киеве польский гнев в грош не ставят

    2:05  22 Ноября 2017
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    Пушков: В Киеве польский гнев в грош не ставят

    Москва, 22 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что открытие памятника Роману Шухевичу на Украине стало ответом украинских националистов Польше.

    «Памятник Шухевичу — ответ украинских националистов Качинскому, Дуде и сейму Польши с их деланным возмущением. В Киеве польский гнев в грош не ставят», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее сообщалось, что во вторник во Львове был открыт памятный знак лидеру Украинской повстанческой армии (УПА1, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ) Роману Шухевичу.

    На прошлой неделе глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киев должен отказаться от героизации Украинской повстанческой армии. Ранее деятельность УПА в 1943 — 1944 годах была названа геноцидом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #польша #украина #алексей пушков
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