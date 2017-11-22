Рад, что не выгрузили в поле: высланный с Украины спецкорр ФАНа Петрашевич прибыл в Петербург

Санкт-Петербург, 22 ноября. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей Игорь Петрашевич, принудительно выдворенный с Украины, благополучно вернулся в Россию. Его самолет сел в Санкт-Петербурге.

Корреспондент ФАН прибыл в Санкт-Петербург. В Россию он летел через Минск. Петрашевич привез документ, в котором сказано, что его деятельность угрожает суверенитету Украины. По его словам, не так давно журналист заметил, что СБУ начало следить за ним и снимать на некоторых мероприятиях.

«Долетел хорошо, белорусским самолетом. Устал, но рад, что дали билеты нормально купить и собраться, а не в поле на границе выгрузили», — рассказал спецкорреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что Петрашевич на протяжении нескольких месяцев работал в Киеве. СБУ утверждает, что российский журналист «работал под прикрытием».