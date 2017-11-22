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Рад, что не выгрузили в поле: высланный с Украины спецкорр ФАНа Петрашевич прибыл в Петербург
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    Рад, что не выгрузили в поле: высланный с Украины спецкорр ФАНа Петрашевич прибыл в Петербург

    1:37  22 Ноября 2017  /обновлено: 2:13  22 Ноября 2017
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    Рад, что не выгрузили в поле: высланный с Украины спецкорр ФАНа Петрашевич прибыл в Петербург

    Санкт-Петербург, 22 ноября. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей Игорь Петрашевич, принудительно выдворенный с Украины, благополучно вернулся в Россию. Его самолет сел в Санкт-Петербурге.

    Корреспондент ФАН прибыл в Санкт-Петербург. В Россию он летел через Минск. Петрашевич привез документ, в котором сказано, что его деятельность угрожает суверенитету Украины. По его словам, не так давно журналист заметил, что СБУ начало следить за ним и снимать на некоторых мероприятиях.

    «Долетел хорошо, белорусским самолетом. Устал, но рад, что дали билеты нормально купить и собраться, а не в поле на границе выгрузили», — рассказал спецкорреспондент Федерального агентства новостей.

    Рад, что не выгрузили в поле: высланный с Украины спецкорр ФАНа Петрашевич прибыл в Петербург

    Напомним, что Петрашевич на протяжении нескольких месяцев работал в Киеве. СБУ утверждает, что российский журналист «работал под прикрытием».

    «Игорь Петрашевич находился на территории Украины легально, не нарушая никаких законов Украины. У него были все необходимые документы для работы в Киеве, в том числе рабочая виза и разрешение на работу», — подчеркивает редакция Федерального агентства новостей.

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #украина #петербург #сбу #минск #петрашевич
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