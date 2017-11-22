Новый глава Зимбабве вступит в должность в течение двух дней

Хараре, 22 ноября. Новый президент Зимбабве вступит в должность в течение двух дней.

Сообщается, что пост главы государства после отставки Роберта Мугабе займет бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Мнангагва, ранее покинувший Зимбабве из-за угроз, во вторник заявил, что обсудил с главой государства Робертом Мугабе нынешнюю политическую ситуацию в стране и сообщил, что может вернуться на родину, только если ему будет гарантирована безопасность

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку после решения парламента о его импичменте.