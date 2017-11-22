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Новый глава Зимбабве вступит в должность в течение двух дней
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    Новый глава Зимбабве вступит в должность в течение двух дней

    1:40  22 Ноября 2017
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    Новый глава Зимбабве вступит в должность в течение двух дней

    Хараре, 22 ноября. Новый президент Зимбабве вступит в должность в течение двух дней.

    Сообщается, что пост главы государства после отставки Роберта Мугабе займет бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

    Мнангагва, ранее покинувший Зимбабве из-за угроз, во вторник заявил, что обсудил с главой государства Робертом Мугабе нынешнюю политическую ситуацию в стране и сообщил, что может вернуться на родину, только если ему будет гарантирована безопасность

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку после решения парламента о его импичменте.

    Автор: Ирина Новикова
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    #роберт мугабе #зимбабве #эммерсон мнангагва
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